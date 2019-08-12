لهذا السبب تتمنى شكران مرتجى الموت دائما!

متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع للفنانة شكران مرتجى تتحدث عن تمنيها للموت دائما، وذلك في أحد اللقاءات الإعلامية التي ظهرت خلالها مؤخرا.
وقالت “شكران” في المقطع المنتشر، إنها دائما ما تتمنى الموت لأن الله هو أرحم الراحمين، ولانها ستلتقي بالناس الطيبين، وأن الأشخاص الذين يحبونها في الحياة سينسوها بشكل سريع ولن يتذكرها أحد.
يشار إلى أن شكران مرتجى خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “سلاسل دهب”، التي تشارك في بطولته بجانب كوكبة من نجوم الدراما من بينهم: بسام كوسا، جيني أسبر، كاريس بشار، وديمة بياعة، ومن تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.
وكان أحدث أعمالها مسلسل “الواق واق”، بطولة باسم ياخور، رشيد عساف، مرام علي، جرجس جبارة، حسين عباس، نانسي خوري، رواد عليو، طلال الجردي، أنس طيارة، وائل زيدان، شادي الصفدي، أحمد الأحمد، وجمال العلي، وهو من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو.
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