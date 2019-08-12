متابعة بتجــــــــــــرد: شا ركت الفنانة مي نور الشريف جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة لوالدها، وجهت من خلالها رسالة له في ذكرى وفاته الرابعة.
وعلقت “مي” على الصورة التي ظهر من خلالها والدها بشخصيتين من أعماله الفنية وقالت: “واحشني جدا، كل حاجة ناقصة حاجة وأنت مش جنبي، بحبك قوي، أحلى حاجة حصلت امبارح إني حلمت بيك.. الذكرى الرابعة.. أسألكم الفاتحة والدعاء”.
يشار إلى أن النجم الكبير نور الشريف، رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وشارك في تشييع جنازته عدد كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي.
وكان آخر أعمال نور الشريف فيلم “بتوقيت القاهرة”، الذي شارك في بطولته بجانب النجمة ميرفت أمين وشريف رمزي، وعدد من نجوم السينما الشباب وإخراج أمير رمسيس.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته الرابعة.. هذه رسالة مي نور الشريف لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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