كيف تمكن “غولدبرغ” من الحفاظ على لياقته المهيبة في الـWWE SUMMERSLAM 2019؟

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهت مباراة “WWE Summerslam 2019” أمس بهزيمة “سيث رولينز” المصارع الأمريكي المحترف صاحب الـ 98 كيلوغرامًا، لـ”بروك ليسنر”، فيما وُصف بـ”ذبح الوحش”؛ وهو كنية “ليسنر” المصارع من أصول ألمانية، والذي صُنف سابقًا كأقوى وزن ثقيل في العالم.

رغم النزال القوي، كان هناك نجمًا آخر تمكن من فرض سيطرته، “بيل غولدبرغ”، فبعد 12 عامًا من الابتعاد عن عالم “دبليو دبليو إي راو” أو “WWE”، عاد عام 2016 ليفوز بلقب بطولة اليونيفرسال في فبراير 2017.

بعد أخذ إجازة لمدة عام آخر، عاد البالغ من العمر 52 عاما إلى بطولة “Summerslam 2019” هذا العام، وهذه المرة في تورونتو كندا؛ ليقضي أسطورة المصارعة الحرة على “دولف زيغلر” الذي دخل قبل بداية المواجهة وادعى أن “غولدبيرغ” قد اختار الهروب من مواجهته، لكنه سرعان ما دخل الحلبة على طريقته المعتادة.

نجح “غولدبيرغ” في تثبيت “زيغلر” بعد فترة قصيرة من بداية المواجهة، حاول “زيغلر” استفزاز خصمه في النهاية، فكان جزاؤه ضربة سبير عنيفة.

إذا، كيف استمر المصارع “غولدبيرغ” من الحفاظ على لياقته البدنية المثيرة للإعجاب ومستوى قوة مكنه من رفع خصمه الذي يزن 130 كيلوغراما عموديًا فوق رأسه؟