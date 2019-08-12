- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومنظمة “عدل بلا حدود” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الفيلم القصير “بشر رخيص” كتابة شكري أنيس فاخوري، في سينما سيتي، أسواق بيروت.
افتتح الحفل وزير العدل ألبرت سرحان و حضر عدد من النواب و ممثلو منظمات الأمم المتحدة و عدد من الشخصيات.
وبعد عرض الفيلم تم تكريم بعض الوجوه الفنية و الإجتماعية، ومن بين المكرمين الإعلامية منى أبو حمزة حيث قدم لها وزير العدل ومسؤولون في المنظمة درعا تكريميا عربون شكر وتقدير لمساهمتها ودعمها هذه الحملة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم منى أبو حمزة في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.