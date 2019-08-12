تكريم منى أبو حمزة في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر

متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومنظمة “عدل بلا حدود” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الفيلم القصير “بشر رخيص” كتابة شكري أنيس فاخوري، في سينما سيتي، أسواق بيروت.

افتتح الحفل وزير العدل ألبرت سرحان و حضر عدد من النواب و ممثلو منظمات الأمم المتحدة و عدد من الشخصيات.

وبعد عرض الفيلم تم تكريم بعض الوجوه الفنية و الإجتماعية، ومن بين المكرمين الإعلامية منى أبو حمزة حيث قدم لها وزير العدل ومسؤولون في المنظمة درعا تكريميا عربون شكر وتقدير لمساهمتها ودعمها هذه الحملة.