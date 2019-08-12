محمد خيري يتألق في البترون… والسهرة طربية بإمتياز

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Aug 12, 2019
أحيا النجم محمد خيري المتميز بصوته الطربي الأصيل، حفل غنائي ليل أمس الأحد في مدينة البترون اللبنانية وتحديداً في مطعم 35 degrees. قدم خيري للحضور الذي غصّ به المكان، باقة من أجمل الأغاني الطربية والتراثية، بالإضافة إلى تقديمه لأغان جديدة و منوعة زادت من تفاعل وحماس الجمهور حتى منتصف الليل.
أما في ما يخص نشاطه للموسم الصيفي المتبقي، يستعد خيري لإحياء حفل في طرطوس يوم 13 أغسطس في مجمع “الرمال الذهبية”، في ما يحيي في ال ١٤ من أغسطس حفل عيد السيدة في فندق “الوادي” في منطقة وادي النصارى.
من ثم يعود خيري الى لبنان في ال 23 من اغسطس لإحياء سهرة طربية في “الـتياترو” في منطقة فردان ليختم جولته لهذا الشهر في مطعم “الفردوس” إهدن يوم 31 اغسطس.
وفي ختام جولته الصيفية، يحيي حفلين في الأول والسابع من سبتمير ضمن مهراجانات كل من قرطبا ومغدوشي تباعاً.
يذكر أن الفنان محمد خيري وقع مؤخراً على عقد عمل مشترك مع شركة هيومانجمنت التي ستتولى إدارة أعماله.
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