معين شريف “حنون”.. بالصوت والصورة

بعد النجاح الكبير والمميز لاغنية النجم معين شريف بعنوان “حنون” من كلمات والحان المبدع فارس اسكندر، وتوزيع هادي شرارة، والتي طرحها شريف منذ مدة قصيرة ونجحت في حصد نسبة استماع عالية على قناته عبر يوتيوب وكذلك عبر تطبيق انغامي، قدّمها شريف ايضا على طريقة الفيديوكليب، حيث تعاون مع المخرج المميز نضال بكاسيني، فتخطى الكليب المليون مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحه.

الاغنية التي جاءت باللهجة اللبنانية وطرحت قصة عاشق سبق له ان عاش حالة حب وعانى من حبيبته التي جرحته، لينفصلا بعد ذلك ويبقى الحب موجودا داخلهما، جاء الفيديو كليب الخاص بها اقرب الى “الميني كليب” وهذا ما سبق ان ذكره معين شريف في احدى اطلالاته الاعلامية.

Advertisements

ورغم بساطته، الا ان الكليب كان ملفتا وحصد اعجاب المشاهدين ومحبي شريف، حيث ظهر فيه الاخير طوال الوقت وهو يغني امام الكاميرا مع اطلالة بسيطة لفتاة ترقص وكأنه بذلك جسّد قصة الاغنية، حيث يظهر في نهاية الكليب مسرح وملايين الحاضرين كما هو الحال في كافة الحفلات التي يحييها شريف وتكون نسبة الحضور فيها عالية جدا، ما يؤكد جماهرية شريف الكبير ومحبة الناس له ولاغنياته وكافة اعماله الفنية.

أخبار ذات صلة: خاص- معين شريف.. “صاير حنون”