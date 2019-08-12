قرار مفاجئ من جيسون موموا بشأن فيلم "أكوا مان 2" تضامناً مع شعب هاواي

واشنطن- لايف ستايل
قرر الممثل العالمي جايسون موموا التوقف عن استكمال تصوير دوره في الجزء الثاني من فيلم «أكوا مان 2» تضامنا مع طلبات سكان ولاية هاواي الأميركية التي ينتمي إليها.
ويطالب شعب هاواي بعدم انتهاك حرمة الجبل المقدس في منطقة «موانا كي» ببناء تلسكوب ضخم أعلى الجبل، الذي يعتبر أرضاً مقدسة بالنسبة لسكان هاواي الأصليين، حسب ما نقله موقع «باز فيد» الأميركي.
وأثار مشروع بناء التليسكوب بقيمة 1.4 مليار دولار احتجاجاً بين السكان الأصليين والمشاهير على حد سواء، بما في ذلك النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ«The Rock»، الذين قال إنه «أمر يتعلق باحترام الثقافة واحترام الناس».
ونشر موموا صورة له مع بعض النشطاء المناهضين لبناء التليسكوب على موقع «إنستغرام» وكتب عليها: «نحن غير المتوقعين، نحن المقاومة، ولن نستسلم أبداً».
ومن المتوقع أن يساهم دعم موموا للقضية في نشرها على نطاق واسع بعد تناقل وسائل الإعلام للقضية بشكل أكبر وأكثر جدّية.
ووفقا لما هو معلن، فمن المقرر أن يصل «أكوا مان 2» إلى دور السينما في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ونال جايسون موموا شهرة عالمية واسعة بعد أدائه دور «كال دروغو» في المسلسل الشهير صراع العروش «Game of thrones».
وهاواي هي آخر الولايات التي انضمت إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في عام 1900.
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