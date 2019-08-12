شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واستمع.. "الله ع الجمال" ثالث أغانى فريق "WAMA" استعدادًا لطرح الألبوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق "WAMA" الغنائى المكون من أحمد فهمى، ونادر حمدى، وأحمد الشامى ومحمد نور، عن أحدث أغانيهم بعنوان "الله ع الجمال"، وهى ثالث أغنية، ضمن ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، أغنية "الله ع الجمال" من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى.

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وطرح فريق "واما" أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، ونالت إعجاب الجمهور، خاصة أن الأغنية تحمل طابع الصيف، فضلاً عن أن الفريق يتمتع بشعبية كبيرة على الساحة الغنائية.

يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.