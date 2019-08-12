شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تبهر الجمهور بمشهد "صامت" فى "ولاد رزق 2" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة سوسن بدر كضيفة شرف، ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق 2" بطولة النجم أحمد عز وعمرو يوسف، الذى يعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائى، محققا 20 مليوناً فى شباك التذاكر، وجسدت سوسن شخصية "أرستقراطية" وسيدة "قوية"، تدخل مزاداً على "عقد ألماظ"، يقدر قيمته بـ 5 ملايين دولار، عندما يقرر "ولاد رزق" سرقة العقد أثناء الحفلة التى يقيمها "إياد نصار لبيع العقد.





وأكتفت سوسن بدر الظهور بمشهد "صامت" خلال أحداث الفيلم، ولكنا أبهرت الجميع بطلتها وثقلها الفنى، حيث استطاعت لفت الأنظار نحوها خلال دخولها مقر المزاد، لاسيما أنها من ذوات الأستقراط فى مصر، حيث ظهرت بشكل مميز ولون شعر أبيض وملابس أظهرتها كالأميرات .

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ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



