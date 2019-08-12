ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن محمد حلاوة بعد طلاقهما

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل طلاقها من محمد حلاوة ضمن مقابلتها في برنامج "معكم منى الشاذلي".

وأكدت الفنانة المصرية في مقابلة تلفزيونية، أن الطلاق تم وفقًا لرغبتها، واصفةً طليقها بأنه "شخص محترم وعليها أن تحترمه أيضًا".

واعترفت أنها "أخطأت بسبب التأخير في إعلان انفصالها عن زوجها؛ لأن الجمهور كان لا بد أن يعرف هذا الخبر وقت حدوثه".



وأوضحت أن علاقتها بطليقها "على ما يرام ولا تشوبها أي مشاكل؛ لأن بينهما أولاد، كما أنها عاشت معه 17 عامًا بها الأفراح والأحزان".

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وأشارت إلى أنه "يهاتفها بعد الطلاق ويطمئن عليها وعلى أولادهما".

وأكدت ياسمين عبدالعزيز، أن طليقها محمد حلاوة "تواجد معها في لوكيشن تصوير مسلسلها لآخر نفس، الذي عُرض في رمضان الماضي بسبب مرض ابنهما.. ووقتها حدث بيننا الكثير من المواقف المضحكة، وهو ما أثار انتباه من شاهدونا ولم يصدقوا أن علاقتنا جيدة".

وعن سر غيابها عن الظهور الإعلامي، قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها "منشغلة بأعمالها الفنية التي تأخذ وقتًا كبيرًا من حياتها"، لافتةً إلى أن "أبناءها أحد الأسباب الرئيسية في ذلك الغياب إضافة إلى أنها لا تحب الأضواء في اللقاءات الإعلامية".