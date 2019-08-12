مواجهة واشتباك بالأيدي بين أحمد عز وزينة

وقع اشتباك بالأيدي بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها ياسمين بعدما تواجدوا جميعا بالمصادفة داخل أحد فنادق قرية مراسي بمنطقة الساحل الشمالي بعد منتصف الليل، لافتا إلى أن عز تعرض للاعتداء أولا على يد شقيقة زينة، وقام بالدفاع عن نفسه، وأشار إلى عزم الطرفين تحرير محاضر بالوقاعة في قسم الشرطة، بحسب ما أكد مصدر مقرب من الفنان أحمد عز.

وحسب شهود عيان كان الفنان أحمد عز يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، وهاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعي ياسمين قائلة: مش هتعترف بولادك بقى.. أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، ثم ضربته بـ"القلم" أثناء تواجده في الفندق، وحاولت التعدي عليه؛ إلا أنه حاول التصدي لها ثم تعدى عليها بالضرب.

وأضاف شهود العيان أن فيما "ياسمين" ظلت تصرخ من اعتداء "عز" عليها، بنفس وقت دخول الفنانة زينة إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها، وتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي علي عز بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدين داخل الفندق من الفض بينهم، ثم ذهبت الفنانة زينة وشقيقتها، وذهب الفنان أحمد عز مع صديقه.



وكشف الشهود أن "ياسمين" ذهبت بعدها إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها، ولكن لم يصدر أي توضيح رسمي من الطرفين حول ملابسات الواقعة حتى اللحظة؟