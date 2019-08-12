هكذا علّق النجوم على رسالة السعدني لزوجته

هزت حادثة وفاة طليقة الفنان أحمد السعدني السيدة أمل سليمان المفاجئة الوسط الفني، خصوصًا بعد الرسالة التي كتبها السعدني لزوجته على الانستغرام وعبّر خلالها عن مدى حزنه على وفاتها وندمه على فراقها، كما كشف لاحقًا عن أنه تحدث معها قبل ساعة فقط من زفافها.

وقد شارك الفنانون السعدني حزنه وعلقوا على رسالته، وهؤلاء هم أبرزهم:

محمد إمام: "ربنا يصبرك يا حبيبي .. كلنا حاسين وجعك .. احنا معاك و جنبك لحد ماتشوف ولادك احسن ناس في الدنيا .. الله يرحمها".

كندة علوش: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبرك على فراقها ويقويك عشان تكون قد المسؤولية.. ربنا مش حيسيبك إن شاء لله عشان أنت من أطيب الناس".

ريهام البارودي: "الله يرحمها ويغفرلها وينور قبرها ويجعل مثواها الجنة، ربنا يقويك ويصبر قلبك يا أحمد ويقدرك قادر ياكريم علي المشوار البقاء لله وحده، ربنا يصبر قلوبكم".

أصالة: "حبيبي أحمد، الله يرحمها ويعوّضها الجنّة، ويصبّر قلبك، تعبيرك مؤثّر وكلامك كلّه إنسانيّة وطيبة، قلبي عندك والله يحفظك لولادك ويحفظهم".

شيري عادل: "الله يرحمها و يصبركم يا رب"، وكتب محمد عبدالرحمن: "ربنا يصبرك يا حبيبي ويرحمها ويدخلها الفردوس الاعلي يارب العالمين".

أشرف زكي: "ربنا يرحمها ويقدرك ع المشوار"، فيما كتبت دينا فؤاد: "ربنا يصبرك يارب"، وكتب أمير شاهين: "ربنا يصبرك حبيبي".

أحمد زاهر: "ربنا يرحمها ويغفرلها في الجنه إن شاء الله وانت ربنا يصبرك و يقدرك علي شيل المسئوليه وهاتشيلها بإذن الله ربنا معاك و احنا كلنا معاك يا صاحبي".

ناهد السباعي: "حبيبتي ربنا يرحمها كانت قمر وعلطول بشوشه وبتضحك دايما"، وكتبت الفنانة غادل عادل: "ربنا يصبركم البقاء لله في الجنه ان شاء الله شد حيلك حبيبي".

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هيدي كرم: "البقيه في حياتك يا حبيبي وربنا يصبرك ويقويك ويخليك لولادكم وتكون نعمه الأب اللي هي تفتخر بيه و كانت تتمناه".

أحمد فلوكس: "البقاء لله يا أحمد شد حيلك و ربنا يصبرك و يعينك يا حبيبي"، وكتبت الفنانة هبة مجدي: "في الجنة يارب قلبي وجعني قوي .. ربنا يصبرك و يحفظ ولادك و يبقو احسن ناس".

رانيا يوسف: "ربنا يصبرك يا حبيبي،. وربنا يرحمها وفي مكان احسن دلوقتي"، فيما كتبت روتانا، ابنة غادة عبدالرازق: "ربنا يرحمها ويصبرك".

الإعلامية سمر يسري: "البقاء لله يا احمد الله يرحمها و يجعل مثواها الجنه ان شاء الله و يصبر قلبك".



هند صبري: "ربنا يرحمها و يصبر قلبك و قلب وزادكم يا أحمد.. و هي حتفضل معاكم و جوه قلبك و قلب أولادها طول العمر.. البقاء و الدوام لله".

علا الفارس: "الله يرحمها ويصبرك ... درس عظيم فعلا"، وكتب رامز أمير: "ربنا يصبرك و يقويك يا احمد".

نجلاء بدر: "ربنا يصبرك و يقويك و يغفر لنا جميعا و يرحمها و يرحم عباده"، وكتبت ديانا حداد: "الله يرحمها ويصبرك ويصبر ولادك".

نسرين طافش: "البقاء لله .. السلام لروحها و الله يصبرك"، وكتبت المطربة شذى: "الله يرحمها يا احمد اكيد هيا في مكان احسن و ان شاء الله تكون اب و ام لأولادكوا و اكيد هيا مش زعلانه منك و مسمحاك انت قلبك طيب و احساسك اكيد واصلها هيا مشيت من الدنيا بس هيفضلوا اولادها و دعاءهم ليها رابط ليها مع الدنيا ربنا يقدرك و تخليهم احسن رجاله في العالم و تخليها دايما واصلها احسن اخبار عنهم ربنا يرحمها و يصبركوا يا رب".

يذكر أن المهندسة أمل سليمان توفيت مساء الجمعة، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وأقيمت صلاة الجنازة يوم الأحد عقب صلاة ظهر السبت من مسجد سعاد كفافى بمدينة ٦ أكتوبر، و تم دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ٦ أكتوبر.