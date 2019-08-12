معايدات النجوم العرب في الأضحى على انستقرام

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مع حلول الأضحى المبارك بدأ النجوم العرب بنشر أجمل المعايدات والعبارات المعبرة عن محبتهم لجمهورهم في هذه المناسبة المباركة.
وهنا نعرض لكم أجمل العبارات والفيديوهات لنجومنا العرب في مناسبة الأضحى المبارك:
النجمة أحلام نشرت صورة على انستقرام وعلقت عليها بالقول: "عيدكم مبارك وعساكم من عايدي العيد وكل عام والامه العربيه والاسلاميه في كل العالم بالف خير يارب".
on Aug 10, 2019 at 10:10am PDT
النجمة نجوى كرم نشرت فيديو على حسابها الخاص في انستقرام قدمت معايداتها لجمهورها العربي وكتبت عبارة "أضحى مبارك".
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on Aug 11, 2019 at 6:33am PDT
كذلك النجم ماجد المهندس عايد جمهوره بفيديو على انستقرام وكتب عبارة "كل عام وانتم بخير".
النجم راغب علامة نشر صورته على انستقرام عليها عبارة "عيدكم مبارك".
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