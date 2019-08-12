فن ومشاهير

معايدات النجوم العرب في الأضحى على انستقرام

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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مع حلول الأضحى المبارك بدأ النجوم العرب بنشر أجمل المعايدات والعبارات المعبرة عن محبتهم لجمهورهم في هذه المناسبة المباركة.

وهنا نعرض لكم أجمل العبارات والفيديوهات لنجومنا العرب في مناسبة الأضحى المبارك:

النجمة أحلام نشرت صورة على انستقرام وعلقت عليها بالقول: "عيدكم مبارك وعساكم من عايدي العيد وكل عام والامه العربيه والاسلاميه في كل العالم بالف خير يارب".

 

 

 

 

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#أضحى_مبارك

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#أضحى_مبارك

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#أضحى_مبارك

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on Aug 10, 2019 at 10:10am PDT

النجمة نجوى كرم نشرت فيديو على حسابها الخاص في انستقرام قدمت معايداتها لجمهورها العربي وكتبت عبارة "أضحى مبارك".

 

 

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on Aug 11, 2019 at 6:33am PDT

كذلك النجم ماجد المهندس عايد جمهوره بفيديو على انستقرام وكتب عبارة "كل عام وانتم بخير".

النجم راغب علامة نشر صورته على انستقرام عليها عبارة "عيدكم مبارك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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