معايدات النجوم العرب في الأضحى على انستقرام

مع حلول الأضحى المبارك بدأ النجوم العرب بنشر أجمل المعايدات والعبارات المعبرة عن محبتهم لجمهورهم في هذه المناسبة المباركة.

وهنا نعرض لكم أجمل العبارات والفيديوهات لنجومنا العرب في مناسبة الأضحى المبارك:

النجمة أحلام نشرت صورة على انستقرام وعلقت عليها بالقول: "عيدكم مبارك وعساكم من عايدي العيد وكل عام والامه العربيه والاسلاميه في كل العالم بالف خير يارب".

النجمة نجوى كرم نشرت فيديو على حسابها الخاص في انستقرام قدمت معايداتها لجمهورها العربي وكتبت عبارة "أضحى مبارك".

كذلك النجم ماجد المهندس عايد جمهوره بفيديو على انستقرام وكتب عبارة "كل عام وانتم بخير".

النجم راغب علامة نشر صورته على انستقرام عليها عبارة "عيدكم مبارك".

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