مروان خوري يفتتح مهرجان الفحيص في الأردن

افتتح الملحن والمغني اللبناني مروان خوري أولى سهرات الدورة الـ28 من مهرجان الفحيص في الأردن، مساء الأحد، بحفل قدم فيه باقة من أعذب أغانيه الرومانسية.

واستهل خوري الحفل بالأغنية الرومانسية "يا رب" من كلماته وألحانه والتي سبق أن أداها بالاشتراك مع مواطنته كارول سماحة وحققت شهرة واسعة عربيا.

وعلى مدى ساعة وأكثر قدم خوري (51 عاما) باقة من أغانيه منها (تم النصيب) و(رح غني الليلة) و(مش عم بتروحي من بالي) و(مرت سنة) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور وراح يرددها معه همسا.

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وكان المغني الأردني محمود سلطان سبق خوري إلى المسرح الرئيسي في أولى فقرات المهرجان.

وينظم المهرجان نادي شباب الفحيص تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في بلدة الفحيص القديمة الواقعة على بُعد نحو 13 كيلومترا من العاصمة عمان.

ويشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين من داخل وخارج الأردن؛ منهم التونسية يسرا محنوش والسوري حسين الديك والأردنية ديانا كرزون واللبنانية نجوى كرم التي ستحيي حفل الختام في 16 أغسطس/آب.

ويشمل برنامج المهرجان مشاركة فرقة الحرية للفنون الشعبية من مصر وفرقة نايا الموسيقية النسائية من الأردن.