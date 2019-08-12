رسالة أحمد السعدني لأم أولاده الراحلة تهز "السوشيال ميديا

لازال صدى رسالة الفنان أحمد السعدني والني نعى فيها أم أولاده، تهز مواقع السوشيال ميديا، خاصة مع تواصل رواد المواقع في الهجوم عليه، بينما تضامن الكثير من الفنانات والإعلاميات معه.



من جانبها، علّقت الإعلامية دعاء فاروق على اعتراف الفنان أحمد السعدني بالتقصير تجاه طليقته وأم أولاده، أمل سليمان، منتقدة عبر حسابها على "فيسبوك" ما وصفته بـ"شماتة" العديد من السيدات في أحمد السعدني، بسبب اعترافه بندمه على ما فعله تجاه أم أولاده.



تعليقات سخيفة

وقالت: "أحمد السعدني مش عامل بوست عشان الستات تشمت فيه على فكرة هو عامل بوست عشان عديمي المسؤولية يتعظوا من الحدث الجلل اللي هو مر بيه وهو بيعترف إنه غلطان وندمان".

وأضافت "الستات بقى اللى بيعلقوا شمتانين وبيقولوا مش مسامحينك ومش مصدقينك وجو شماته كده مش فاهمة هي منها ليها بتثبت فيه ايه وعاوزة ايه؟؟ الراجل في مصيبة سودا وفي غم وفي غلب.. عياله اتلطموا يا عيني.. اللي أبوه بيموت اسمه يتيم واللي امه بتموت اسمه لطيم... مفيش أسوأ من اللي هو فيه".

واختتمت المنشور قائلة: "تعليقاتكم سخيفة وملهاش لازمة... فيا ريت تحتفظوا بالغل ده للناس اللي اذوكم.. مش للراجل المكلوم في وفاة أم ولاده".

أما الفنانة إسعاد يونس فقد عبرت عن استيائها من تعليقات رواد السوشيال، قائلة : "إنه لا يجب التعامل مع هذه التعليقات على أنها من أشخاص كبار ناضجين قائلة: "إيه الجليطة دي؟".

أما المخرجة بتول عرفة، فقد هاجمت الساخرين من الكلمات التي نعى بها الفنان أحمد السعدني طليقته، واصفة إياها بـ"قلة الذوق".

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وقالت في تغريدتها عبر "تويتر": "الناس اللي علقت على بوست أحمد السعدني باستخفاف وقلة ذوق، انتوا أكيد مش بني آدمين ولا عندكم إنسانية، الراجل في لحظة وجع وضعف وقلة حيلة، ربنا ما يكتبهم على حد، احترموا لحظة الموت احترموا، إحنا في يوم عرفة يعني يوم التسامح، اللي عنده دعاء ليه ولمراته الله يرحمها يقوله واللي معندوش ياريت يسكت خالص".

في سياق متصل اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان أحمد السعدني بسبب عدم التواجد بجانبه خلال الفترة الحالية، عقب وفاة طليقته وأم أولاده، بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي.

وفي عزائها لأحمد السعدني قالت شيرين عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك".

وكان الفنان أحمد السعدني قد رثى طليقته السابقة – أمل سليمان- في رسالة مؤثرة قائلًا:" كنت أناني وغير مسئول وياريت تسامحيني".



جدير بالذكر أن أمل سليمان، أم أولاده ياسين وعبد الله، قد رحلت، الجمعة الماضية، بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات

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