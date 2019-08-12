اشتباك بالأيدي بين أحمد عز وزينة وشقيقتها في الساحل الشمالي

أكد عمر عبد الرحمن المحامي الخاص للفنان احمد عز، أن الفنان احمد عز والفنانة زينة حدثت بينهم مشاجرة بالأيدي أثناء تواجدهم بقرية مراسي بمنطقة الساحل الشمالي.

وقال شهود عيان أن الفنان أحمد عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، هاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعي ياسمين قائلة: "أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، وبالفعل حاولت التعدي عليه، إلا أنه تصدى لها وتطور الأمر إلى شجار بينهما.

وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها، فيما تمكن المتواجدين داخل الكافية من الفض بينهم، حتى انصرف كل منهم في طريقة.

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