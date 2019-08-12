مي كساب تهاجم نقيب الموسيقيين بسبب "أوكا"

هاجمت الفنانة مي كساب، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد القرار الذي أصدره بمنع مطربي المهرجانات، وكان أبرزهم شواحة وحمو بيكا وحنجرة وكزبرة، إلا أنها طالبت بتفعيل شعبة تحت مسمي "راب شعبي"، لاحتضان ما يسمي بمؤدي مهرجان.

وكتبت "مي"، في التغريدة التي نشرتها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: "إلى السيد نقيب المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية مقدمته لسيادتكم المطربة مي كساب عضو عامل رقم 8676 أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على اقتراحي بفتح باب التقدم لشعبة جديدة من النقابة تسمي راب شعبي بشروط لاستمرار العضوية، وأيا منهم يخالف هذه الشروط تلغي عضويته".

وتابعت مي: «أهم هذه الشروط عدم تقديم كلمات بذيئة في الأغاني وعدم الظهور في السوشيال ميديا بصورة لا تليق بمطرب عضو نقابة، وأرجو من شباب فرق المهرجانات أن يراعو ضمائرهم، فيما يقدمونه للمجتمع لأن أغلبية جمهورهم من الأطفال والمراهقين».

فيما واصلت مي هجومها قائلة: «لو الكلام ده حقيقي يبقي ده أسوأ قرار حضرتك أخذته، وتبقي مطالب بكل مليم النقابة كسبته منهم لازم ترجعه، لأن النقابة اللى حضرتك بتتباهي بالفلوس اللى كسبتوها 80% منها من فرق المهرجانات احتووهم وحطولهم شروط للعضوية، واللى يخالفها ألغي عضويته لكن ماتاخدش ناس بذنب ناس التعميم مرفوض».

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