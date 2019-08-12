ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر"تريند يوتيوب" بعد حلقتها مع منى الشاذلي

تصدر الجزأين الأول والثاني، من لقاء النجمة ياسمين عبد العزيز مع الإعلامية منى الشاذلي الأكثر تداولا على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وذلك بعد عرضه بفضائية "cbc".

وانفردت الإعلامية منى الشاذلي، بأول لقاء تلفزيوني مع النجمة ياسمين عبد العزيز بعد غياب 17 عامًا متواصلة، لم تجرِ خلالها أي لقاءات، وأوضحت السبب خلال الجزء الأول من الحلقة، وهو أن البرامج التلفزيونية والفضائية خلال تلك الفترة كانت تهتم بنشر الفضائح.

وأوضحت ياسمين عبد العزيز، أن العلاقة بينها وبين طليقها أحمد حلاوة جيدة جدًا، وأنها اضطرت أن تعلن عن انفصالهما بعد مرور أكثر من سنة على وقوع الطلاق لأنها كان من الضروري أن يعلم الجميع بعد هذه الفترة كنوع من العلم بالشيء.

وصرحت ياسمين، لأول مرة بأنها ليست فتاة مدللة إطلاقاً كما يظن البعض، وأنها تعمل في مجال الإعلانات وهي في عمر 12 عامًا، وكانت مسؤولة عن نفسها، بعد طلاق والدها ووالدتها وهي في سن ٩ سنوات.

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