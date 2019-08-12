الفيل الأزرق 2" يقترب من 60 مليون جنيه بعد 17 يوم عرض"

اقترب فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عيد العزيز، من 60 مليون جنيه، حيث حقق ايرادات 3,908,852 فى شباك التذاكر ليلة الأحد، ليكون إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن بعد 17 يوم عرض 58 مليوناً و300 ألف جنيه، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى بعض السينمات بتقنية الـ 4D.



"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، وتونس أيضاً مع انطلاق العيد.



أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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