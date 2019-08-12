مي كساب تطرح كليب أغنية "البنية" مع ستونة

طرحت الفنانة مي كساب، أمس، كليب أغنية "البنية"، عبر موقع "يوتيوب"، بمشاركة ستونة وفرقتها، وقامت بتصويره في مدينة أسوان مع المخرج كامبا. "البنية" كلمات أحمد مرزوق، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، وهي ضمن أغنيات ألبومها الجديد " أنا لسه هنا"، والتى طرحته يونيو الماضي، وتعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مرزوق، محمد يحيى، محمدى، رامى جمال، مدين، ووزع الألبوم أوكا.

كما صورت كساب من الألبوم أغنية "يا نحلة"، كلمات

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