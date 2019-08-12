هيفاء وهبي ترمي المذياع على المسرح في السويد

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور بحفلها الحاشد في السويد برد فعلها على العطل التقني الذي حصل بالمذياع الذي كانت تُغنّي بواسطته. حيث أنها بعدما حاولت إصلاحه مراراً دون جدوى رمته أرضاً عل المسرح وتابعت بالغناء والاستعراض بدونه وسط تصفيق الحضور الذي تفاعل مع رد فعلها التلقائي. Advertisements

وكان مُلفتاً وسط التعليقات على اللقطة المنشورة عبر "تويتر" النقد الذي طال تسريحة شعرها الذي لم تنل إعجاب بعض المتابعين لإطلالتها في هذا الحفل. رغم أن طابع الظرافة غلب على معظم التعليقات. علماً أنها تصرفت بعفوية خلال الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان غوتنبرج الثقافي، وظهرت أثناء رقصها على إحدى أغنياتها بدون حذاء. فيما قدمت عدداً من أغانيها المعروفة وأغان ألبومها الجديد "حوا" ومنها "توتا" ،"هفضل" "واحشني" ،" ست البنات" و"صباحوا ورد" وسط التصفيق والهتافات.

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