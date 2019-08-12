مايا دياب تطرح الفيديو الترويجي لكليبها الجديد

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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الشخصي على انستغرام الفيديو الترويجي لكليبها الجديد بعنوان يابا يابا" معلنة يوم غد الثلاثاء موعداً لطرح الكليب كاملاً عبر YouTube وهو الأسلوب التشويقي الذي اعتادت اتباعه قبيل طرح أعمالها الجديدة للجمهور.

هذا ويظهر في المقطع الترويجي للكليب شاب راقص يتلاعب بأقمشة ملونة في حركاتٍ استعراضية. ما طرح التساؤلات حول مضمون الكليب الذي سينكشف يوم غد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.