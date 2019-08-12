شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأضحى..عرض مسرحية "علاء الدين" الأربعاء والخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان طه خليفة و زوجته الفنانة والإعلامية ريم أحمد لعرض مسرحية "علاء الدين"،على مسرح النهار بشارع قصر العينى ابتداء من يوم الأربعاء والخميس والجمعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بعد النجاح التى حققته المسرحية خلال الفترة الماضية.

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ويشارك فى بطولة المسرحية خالد محمود، وعاصم نجاتى، ورضا إدريس، وتحت إشراف الفنانة عزة لبيب، وديكور حمدى عطية ومن إخراج إيهاب ناصر، وتأليف عبد الرحمن سمير.

علاء الدين هى شخصية خيالية شرقية إحدى أشهر القصص التى وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة، وتتناول القصة حياة شاب فقير جداً ويتيم الأب، وجده ساحر من المغرب العربى ويزعم بأنه عمه وشقيق والده الراحل مصطفى الذى كان يعمل خياطاً، ويُظهر حسن نيته لعلاء الدين ووالدته، حيث يتعهد بأن يساعد علاء الدين لكى يصبح تاجراً ثرياً. ولكن الدافع الحقيقى وراء طيبة الساحر كان إقناع الشاب علاء الدين ليستخرج المصباح السحرى من كهف العجائب الملىء بالمخاطر. بعد أن خدع الساحر علاء الدين وحاول السطو على المصباح السحرى وإبقاء علاء الدين فى الكهف، يرفض علاء الدين تسليم المصباح السحرى قبل أن يخرج من فتحة الكهف، فيقوم الساحر بإغلاق فتحة الكهف ويجد علاء الدين نفسه محاصراً فى الكهف.