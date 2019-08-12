شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي ينشر تذكرة نادرة لمسرحيته " تخاريف" على شكل عملة ورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد صبحي علي صفحته الرسمية " فيس بوك " تذكرة نادرة لدخول مسرحيته القديمة " تخاريف " التي قدمها عام 1987 أي منذ 32 سنة تقريبا .

مسرحية " تخاريف " قام ببطولتها الفنان محمد صبحي وشاركه في التمثيل فيها هناء الشوربجي وهانى رمزى وهي من تاليف الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي وتتناول فكرة ظهور عفريت لعدد من الأخوة ليحقق أمانيهم في الحال فيطلب كل منهم أمنية من العفريت، تروي فيها الخواطر والأحلام التي تخطر للإنسان في إطار كوميدي.



تذكرة دخول مسرحية محمد صبحي

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ويعرض الفنان محمد صبحي حاليا علي مسرحه بمدينة سنبل مسرحية "خيبتنا" من تأليفه وإخراجه وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.