شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Scary Stories يصارع على قمة شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فيلم الرعب The Scary Stories to Tell in the Dark، صراع المنافسة على تصدر شباك تذاكر السينمات عالمياً، بعد تحقيقه ما يقارب الـ 20 مليون دولارً محلياً فى أول ايام عرضه، ليأتى فى المركز الثانى بعد فيلم Hobbs & show، الذى تصدر الشباك بتحقيق 28 مليون دولار محلياً أمس.



The Scary Stories to Tell in the Dark

تدور أحداث الفيلم حل مجموعة من المراهقين الذين يتعرضون لأحداث مخفية متعاقبة ويحاولون أن ينقذوا حياتهم بطرق عدة ، والفيلم من بطولة زوي مارجريت كوليتي وميشال جارزا و جابريال راش و أوستين زاجور واوستن ابرامز و غيرهم.