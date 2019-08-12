شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طرح كليب "يابا يابا" لـ مايا دياب على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية مايا دياب، غدا الثلاثاء، لطرح أحدث أغانيها المصورة " يابا يابا" على يوتيوب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من ناحية أخرى تستعد مايا لإحياء حفلا غنائيا، ضمن حفلات صيف 2019 بقبرص، يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن تقدم عددا من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى مايا فى قبرص.

يُذكر أن آخر أعمالها هي أغنية "خسرنا بعض" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبناني زياد برجي وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب .