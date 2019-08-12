شكرا لقرائتكم خبر عن بولى جراى فى كامل اناقتها قبل عرض الموسم الجديد من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، صورة جديدة للمثلة العالمية هيلين ماكوري، صاحبة شخصية بولى جراي الشهيرة، قبل عرض الموسم الخامس والجديد يوم 25 أغسطس الجارى عبر شبكة BBC الأنجليزية.

وظهرت جراي، فى الصورة التى نشرتها الصفحة وهى فى كامل اناقتها وترتدى بدلة كاملة ضمن احداث المسلسل الشهير، والتى اشتهرت دائماً فى الاحداث بارتدائها الفساتين والملابس الأقرب للكلاسيك.

Advertisements

وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.