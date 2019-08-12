شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز عن "ولاد رزق2" : سعينا لتقديم فيلم مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عز لـ"الخليج 365"، إنه قدم فيلم "أولاد رزق 2" بعد قراءة سيناريو العمل الذي نال إعجابه بالكامل من محتوي ودور و قصة، مشيرا إلى أن الجزء الثاني مختلف تماما عن الجزء الأول حيث أكد علي اختلاف دوره هو وباقي الفنانين.

وأوضح عز، أنه إذا لم تكن الأدوار مختلفة والفيلم مختلف لما قاموا بالعمل فيه و تقديمه، وعن رأيه في قيامه بتقديم جزء ثالث من "أولاد رزق" أعرب عن فرحته بذلك وأيضا بالعمل مع جميع الأبطال الذين شارك معهم.

Advertisements

وأضاف إلي أن كواليس العمل كانت جميلة وأنهم جميعا كانوا يعملون علي إخراج عمل جيد يليق بجمهورهم، وأردف أنه لا يوجود شئ أسمه منافسه بين الأفلام وبعضها في موسم "عيد الأضحي المبارك" موكدا أن جميع الأفلام وأيضا الفناين المشاركين في "عيد الأضحي" فريق عمل واحد يقوم بالعمل من أجل تطوير السينما المصرية.

وحقق فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى ، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليوناً و400 ألف جنيه ، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم ، وسجل "ولاد رزق 2"، ومنذ طرح الفيلم فى شباك التذاكر تتزايد ايراداته يومياً من 3 ملايين جنيه حتى 8 ملايين جنيه.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.