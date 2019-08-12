شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: نجاح الجزء الأول من "أولاد رزق" وراء تقديم جزء ثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمرو يوسف إنه قام بتقديم جزء ثاني من "أولاد رزق" مع باقى صناع الفيلم، نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وأيضا للسيناريو الرائع الذي قام بكتابته المؤلف الكبير صلاح الجهيني، مشيرا إلى أن تأخير عرض الجزء الثاني من "أولاد رزق"راجع الي المؤلف صلاح الجهيني الذلى أخد حوالى 3 سنوات للانتهاء من السيناريو مع التصوير الذي أخذ ايضا وقتا كبيرا لإخراج عمل جيد ينال إعجاب الجميع.

وتحدث عمرو يوسف لـ"الخليج 365"، عن المنافسة بين الأفلام في "عيد الأضحي المبارك" حيث أوضح أنها منافسه قوية جدا مشيرا للإيرادات والنجاح الذي حققه فيلم "الفيل الأزرق٢"، وأيضا لوجود الفنان الكبير أحمد حلمي بفيلمه الجديد "خيال مأته" الذي يقوم بالمنافسة به بعد غياب دام لسنوات مؤكدا أنه ينتظره بشده لكي يشاهده "هموت وأشوف فيلم أحمد حلمي".

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وحقق فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى ، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليوناً و400 ألف جنيه ، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم ، وسجل "ولاد رزق 2"، ومنذ طرح الفيلم فى شباك التذاكر تتزايد ايراداته يومياً من 3 ملايين جنيه حتى 8 ملايين جنيه.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.