شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 2 يسجل أعلى ايراد يومى فى تاريخ السينما بـ 8 ملايين و401 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "ولاد رزق2 " بطولة النجم أحمد عز وعمرو يوسف، أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، محققاً 8 ملايين و401 ألف و929 جنيه، أمس الأحد، ليصبح أعلى إيراد يومي متخطياً فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة ، والذى حقق وقتها ايراد يومى بلغ 8 ملايين و51 ألف و678.

ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.