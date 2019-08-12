في أحدث ظهور له.. خالد النبوي ساخرًا: أدي العضلات فين المخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر الفنان خالد النبوي، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أثناء قضاء عطلته الصيفية ". وظهر "النبوي"، في حمام السباحة قائلًا: "أدي العضلات فين المخ بقى؟". Advertisements ونالت الصورة إعجاب متابعيه الذين حرصوا على التفاعل مع التغريدة. يُذكر أن الفنان خالد النبوي يشارك في بطولة فيلم "يوم مصري"، الذي ينتمي لنوعية البطولة الجماعية وأحداثه تدور في يوم واحد، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، ويشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، ومحمد عادل، وحنان مطاوع، وحمزة العيلي، وخالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني..

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