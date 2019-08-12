بعد ابنة أحمد حلمي.. فنانون صدموا الجمهور بأعمار أولادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاجأ الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورته مع ابنته "لي لي"، خلال تواجدهما في حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن جولة حفلاتها العالمية"It,s My Party"، وخطفت "لي لي"، الأنظار فور انتشار صورهما معًا، ولفت انتباه الجمهور عمر الفتاة التي بدت من خلال الصور بإطلالة شبابية؛ ما جعل الجمهور يتساءل متى كبرت هذه الطفلة، وأعاد للأذهان العديد من الحالات الأخرى التي فاجأ النجوم جمهورهم بأعمار أبنائهم، وأصبحوا حديث السوشيال ميديا، نرصدهم في السطور التالية:

ابنة الفيشاوي

انتشرت أيضًا صور لـ "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، وهي في مرحلة الشباب، بعدما عرفها الجمهور أثناء طفولتها، ما جعل الجميع يتساءل هل هذه هي الطفلة التي كانت تظهر ووالدها يحملها على كتفيه؟

بنات أحمد زاهر

الأمر ذاته تكرر مع الفنان أحمد زاهر، فبعد أن شاهد الجمهور ابنتيه "ملك وليلى"، خلال مشاركتهما في سلسلة أفلام "عمر وسلمى"، تفاجأ الجمهور بصورهم في مرحلة الشباب.

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ابنة هيفاء وهبي

ظهور "زينب"، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كان صدمة للجمهور، فالفنانة التي كانت صغيرة في السن، اكتشف الجمهور أن لديها ابنة وأحفادًا، الأمر الذي أثار جدلًا في الوسط الفني وبين الجمهور.

ابنة يوسف الشريف وإنجي علاء

في ظهور نادر لها، قررت الكاتبة إنجي علاء نشر صورة لابنتها جنا يوسف الشريف، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله قدرت أكبرك كده، وربنا يقدرني وأكمل المشوار وأشوفك إنتِ وأخواتك أحسن ناس في الدنيا"، الأمر الذي أثار استغراب الجمهور، فالكثير كانوا لا يعلمون أن يوسف الشريف لديه ابنة شابة.

ابنة غادة عادل ومجدي الهواري

بعد أعوام من الابتعاد عن الكاميرا والأضواء، نشرت الفنانة غادة عادل صورًا لابنتها "مريم"، أثناء تخرجها، وظن الجمهور أنها شقيقتها، ولم يصدقوا أن لديها ابنة شابة، حتى أكدت غادة الأمر، ونشرت صورًا أخرى مرفقة معها التعليق "ابنتي".