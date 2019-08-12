اليوم.. فريق واما يطرح أغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يطرح فريق واما أغنية جديدة بعنوان "الله عالجمال"، في تمام الرابعة عصرًا، على قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية من ألبوم "الصيف ابتدى"، والأغنية من كلمات هاني رجب، ألحان مديح محسن، وتوزيع نادر حمدي. وكان فريق واما قد طرح أغنية من احدث ألبوماته الغنائية بعنوان شمس بحر"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.

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