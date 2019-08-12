استمرار عرض "المتفائل" طوال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يعود الفنان سامح حسين، لعرض مسرحيته الجديدة "المتفائل"، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، خلال الأيام القادمة.
وتوقف عرض المسرحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويبدأ عرض المسرحية الليلة، وبدون إجازة طوال الأسبوع، في تمام التاسعة مساء على خشبة المسرح القومي بالعتبة.
مسرحية "المتفائل" عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، وهي من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، زكريا معروف، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.
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