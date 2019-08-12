سهر الصايغ: "المتفائل" حقق حلمي في الاستعراضات وشيريهان تبهرني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة سهر الصايغ، إن مسرحية "المتفائل" التي تقدمها حاليًا على خشبة المسح القومي بالعتبة، هي عن رواية للأديب الفرنسي فولتير، وقدمت في أكثر من بلد بأكثر من لغة، وتم معالجتها من قبل المخرج إسلام إمام، وقدمت على المسرح القومي.

وأعربت الصايغ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية الكبيرة التي تلقتها حول المسرحية، موضحة أن أكثر ما شجعها على قبولها هو عرضها علي المسرح القومي، الذي تعتبره أعرق مسرح في مصر ووقف على خشبته ممثلين عظماء.

وتابعت: "لم أجد أي صعوبة في تقديم الاستعراضات على المسرح، لأني كنت أنتظر هذه الفرصة لتقديم عرض استعراضي، بحب الاستعراض والغناء جدًا".

واستكملت:" هذا النص كان مغري جدًا لي، لأنه يحمل كل الأشياء التي تمنيتها يوما ما".

وأضافت: "كان نفسي أقدم استعراض من زمان، وأتعاون في المسرحية مع أشهر مصممي الاستعراض في مصر وهو المصمم ضياء شفيق الذي أبهرني باستعراضاته".

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وأوضحت، أن الفنانة الكبيرة شيريهان مثلها الأعلى في الاستعراض، ومن أكثر الفنانات التي تبهرها في تقديمه.

وأشارت إلى أن المسرح يعد تجربة مختلفة تمامًا في كل شيء، سواء جهدً أو متعة أو تكنيك، وأيضًا التعامل والتفاعل مع الجمهور، فهي تجربة ليست مجهدة ولكنها مختلفة تمامًا عن التليفزيون والسينما.

وعن تعاونها مع سامح حسين في بطولة المسرحية قالت: "سامح فنان لطيف جدًا على المستوي الشخصي والفني، والحمد لله محققين حاجة جميلة في المسرحية مع الجمهور، وهناك كيميا بينا، وكواليس البروفات رائعة، وكل فريق العمل نفوسهم حلوة وهو ما يظهر على العرض المسرحي أمام الجمهور، وأوجه الشكر لكل أسرة المسرحية، فهم لهم خبرة طويلة في المسرح.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام