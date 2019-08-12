تراند اليوم : ازدهار التأمين ضد "العار" مع تزايد فضائح للنجوم والسياسيين...

تساءل "ماثيو مور" مراسل شؤون الإعلام، بـ صحيفة التايمز، في تقرير له بالصحيفة : ممثلة ذات وجه بريء يُكتشف إدمانها للهيروين أو ممثل محبوب تسند له حملة دعاية لمسحوق غسيل ثم نكتشف أن سمعته لم تكن بتلك النظافة، ما العمل حين ذاك؟

ويقول الكاتب إنه يبدو أن الإجابة على هذه الأسئلة أصبحت: اتصل بشركة التأمين.

وفي تقريره الذي كتبه بعنوان :" "ازدهار التأمين ضد العار مع تعرض المزيد من النجوم للفضائح" يقول الكاتب إن زيادة عدد النجوم الذين تسلط عليهم الأضواء في فضائح جنسية وفضائح مخدرات أو عنصرية تزايد مؤخرا، مما أدى إلى ازدهار التأمين ضد الفضائح، مع سعي الاستوديوهات لحماية نفسها من الخسائر المادية المترتبة على الفضائح التي يتعرض لها النجوم.

وأشار الكاتب إلى إنه عندما واجه الممثل الشهير كيفين سبيسي اتهامات باعتداءات جنسية عام 2017، اضطرت الشركة المنتجة إلى إعادة تصوير كل مشاهده في فيلم "كل المال في العالم" بممثل آخر متكبدة خسائر مادية كبيرة، ولو كانت الشركة قد أمنت نفسها ضد الفضائح لما تعرضت لكل هذه الخسائر المادية.