تراند اليوم : السنيورة يغني " سواح" للعندليب

في موقف غير متوقع فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة جمهور مهرجانات بيت الدين بغنائه أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "سواح".

وجاءت مفاجأة السنيورة للجمهور، خلال الحفل الذى أحياه الفنان المغربى عبده شريف.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن السنيورة الذى حضر ختام فاعليات مهرجانات بيت الدين الدولية، أمسك الميكرفون وأطلق العنان لصوته بأداء الأغنية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين تجمهروا حوله وبادلوه الرد بالتصفيق.

وتداول نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فؤاد السنيورة وهو يغنى حاملا "الميكروفون" خلال المهرجان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الفنان المغربى عبده شريف نزل خلال تأديته لأغنية "سوّاح" وتوجه نحو السنيورة وأعطاه "الميكروفون" لإكمال الأغنية وسط تصفيق الجماهير.