رسالة مي نور الشريف لوالدها في ذكرى رحيله الرابعة

شاركت الفنانة مي نور الشريف، جمهورها بصورة مُجمعة لوالدها الراحل والفنان العظيم في الذكرى الرابعة لوفاته، وطلبت من جمهورها الدعاء له، وذلك من خلال حسابها الرسميعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت مي عبر حسابها:"واحشني جدًّا كل حاجة ناقصة و أنت مش جنبي بحبك قوي.. أحلي حاجة حصلت امبارح اني حلمت بيك.. الذكري الرابعة.. أسألكم الفاتحة و الدعاء".
جدير بالذكر أن الفنان نور الشريف رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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