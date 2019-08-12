بالفيديو.. أحمد كامل يطرح "مش شرط" أحدث كليباته

طرح الفنان أحمد كامل أحدث كليباته بعنوان "مش شرط"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلماته، وألحانه، والكليب من إخراج إسلام هشام. وألحانه، والكليب من إخراج إسلام هشام. يذكر أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخراً كليب بعنوان Advertisements "متزعليش"، و هو من كلماته، و ألحانه، و الكليب من إخراج إسلام هشام، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. "متزعليش"، و هو من كلماته، و ألحانه، و الكليب من إخراج إسلام هشام، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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