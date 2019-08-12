الليلة.. ساقية الصاوي تفتح أبوابها للأطفال بعرض موانا

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحي، أبطال مسرحية "موانا"، لتقديم عرضهم الراقص للأطفال، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
أحداث مسرحية "موانا" مأخوذة عن الفيلم الشهير
يذكر أن العرض بطولة ريم دندش، سلمي السيسي، أيمن السعودي، هبة عبدالمحسن، نور خالد، سيف دياب، إسلام أسامة، إعداد وصياغة مسرحية منال مغربي، وإخراج محمد حافظ.
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