الليلة.. ساقية الصاوي تفتح أبوابها للأطفال بعرض موانا

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحي، أبطال مسرحية "موانا"، لتقديم عرضهم الراقص للأطفال، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أحداث مسرحية "موانا" مأخوذة عن الفيلم الشهير

الذي يحمل نفس الاسم، وتدور حول "موانا" الابنة الوحيدة لزعيم جزيرة موتونوي، التي تقرر مساعدة عائلتها فتخرج في رحلة ملحمية لكي تحمي أهلها من خطر الموت المحتوم من وحش الحمم تي كا، وتنطلق مسرعة نحو ماوي لتطلب منه إعادة قلب تي فيتي لها كي يتوقف الخراب بالمحيط.



يذكر أن العرض بطولة ريم دندش، سلمي السيسي، أيمن السعودي، هبة عبدالمحسن، نور خالد، سيف دياب، إسلام أسامة، إعداد وصياغة مسرحية منال مغربي، وإخراج محمد حافظ.