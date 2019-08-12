الجمعة.. عمرو دياب يشعل الأجواء الصيفية بحفل غنائي في الساحل الشمالي

يلتقي السوبر ستار عمرو دياب، جمهوره من خلال حفل غنائي ضخم يحييه بأحد فنادق مدينة العلمين الجديدة فى الساحل الشمالي، وذلك يوم الجمعة المٌقبل الموافق 16 أغسطس

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا بسبب موسم عيد الأضحي

والأجواء الصيفية.ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، أبرزها "نور العين، ميال، أجمل عيون، ده لو اتساب"، بالإضافة لأحدث أغانيه "بحبه، و أنا غير"، والتي تأتي ضمن البومه الجديد "أنا غير" الذي يستعد لإصداره خلال الفترة المقبلة.جدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب، تصدر ترتيب رقم واحد على تطبيق "آيتونز"، بأغنية "بحبه"، وهي أولي أغاني الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "أنا غير"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامه الهندي.