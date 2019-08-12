حقيقة الاشتباك بالأيدي بين أحمد عز وزينة في الساحل الشمالي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أنباء تفيد بوقوع مشاجرة بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها ياسمين، في أحد الفنادق بقرية مراسي بالساحل الشمالي، ووصل الأمر بينهما إلي حد التطاول بالايدي.

وأفادت الأخبار بقيام الطرفين بتحرير محاضر بالواقعة في قسم الشرطة، ولكن حتي الأن لم يصدر أي توضيح رسمي منهما حول حقيقة الواقعة أو أي تفاصيل عنها.



جدير بالذكر أنه كان قد صدر حكم قضائي

مؤخرًا، بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 30 ألف جنيه استرليني، آي ما يعادل 700 ألف جنيه مصري، وهي قيمة المصروفات الدراسية، لنجليه توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين"، وتقدم عز بعدها باستئناف لتخفيض المبلغ، لكن محكمة الأسرة في التجمع الخامس رفضته.