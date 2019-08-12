بالفيديو.. حسين الجسمي يتجاوز النصف مليون مشاهدة لأحدث أغانيه "مهم جدًا"

حققت أحدث أغاني المطرب الإماراتي حسين الجسمي "مهم جدًا"، 583,566 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور يومان فقط علي طرحها من خلال قناته الرسمية عبر

موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن أغنية "مهم جدًا"، من كلمات أحمد الصانع، رؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر حسام كامل.يذكر أن أخر أعمال حسين الجسمي، هي أغنية "أعز الناس"، التي طرحها في شهر يونيو الماضي، من ألحانه، و أشعار سلطان بن محمد، وتوزيع حسام كامل.