نبيل الحلفاوي يرد على فيديو سحل عجل العيد له

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس فيديو لعدد من الأشخاص ومن بينهم شخص يشبه الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، وهم يحاولون السيطرة على عجل لذبحه في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بينما هاجم العجل شبيه نبيل الحلفاوي مما سحله على الأرض وتعرض لإصابات عدة نتيجة سقوطه ارضا.

وعقب انتشار هذا الفيديو انهالت التعليقات والتغريدات من جمهور نبيل الحلفاوي ومحبيه بحسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، للتأكد من كونه هو من ظهر بالفيديو وتعرض لتلك المهاجمة من قبل العجل، كما

طلبوا منه أن يطمئنهم عليه والبعض الآخر غرد بالدعاء له بالصحة والتعافي.فيما خرج الفنان الكبير لينفي علاقته بالفيديو وأن من ظهر فيه هو جزار كان يقوم بعمله وهناك من تهيأ لهم أنه هو، وغرد الحلفاوي نافيًا:" لا علاقة لي بهذا الفيديو".وتبادل نبيل الحلفاوي التعليقات مع جمهوره، ومن بينها من يؤكد أن الشخص الموجود بالفيديو يشبهه ولكنه ليس هو:"تصدق فعلا الجزار فيه شبه منك يا فنان"، ليرد عليه الفنان قائلًا:"أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا".وتابع نبيل الحلفاوي معلقا على تغريدات محبيه الذين يدعوا له بالشفاء ويتساءلوا عن حقيقة الفيديو قائلين:"ألف سلامة يا قبطان ولا ده مش أنت اللي في الفيديو"، وغيرها:"سلامة يا قبطان .. انت اللي في الفيديو ولا حد شبهك"، ليجيب الحلفوي:" يا جماعة إن كان اللي بيتكلم مجنون المفروض إن المستمع عاقل".يذكر أن أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل أمر واقع الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني العام الماضي بطولة كريم فهمي وأحمد وفيق ونجلاء بدر ودينا فؤاد وريم مصطفى وملك قورة وتأليف محمد رفعت، إخراج محمد أسامة.

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