الليلة.. "يوم أن قتلوا الغناء" من جديد على مسرح الطليعة

تُعرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، من جديد، اليوم الاثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، علي خشبة مسرح الطليعة، وتستمر حتي يوم الأربعاء المقبل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشار إلى أن مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، تدور

حول صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.يذكر أن العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، بطولة ياسر صادق، شادى سرور ، طه خليفة، ألحان فؤاد، حماده شوشه، محمد ناصر، هايدى رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، من تأليف محمود جمال، وإخراج تامر كرم.