بعد وفاة أم أولاده.. شيرين عبدالوهاب لأحمد السعدني: آسفة إني مش جنبك

نعت المطربة شيرين عبدالوهاب، بمزيد من الحزن صديقها الفنان أحمد السعدني في وفاة أمل سليمان، طليقته وأم أولاده عبدالله وياسين، واعتذرت عن عدم تواجدها إلي جانبه في تلك الأيام الصعبة.

فكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع

التدوينات "تويتر": "إنّا للّه وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده.. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك".يذكر أن طليقة الفنان أحمد السعدني توفيت يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل إحدي المستشفيات، وشُيع جثمانها يوم السبت، من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.