نعت المطربة شيرين عبدالوهاب، بمزيد من الحزن صديقها الفنان أحمد السعدني في وفاة أمل سليمان، طليقته وأم أولاده عبدالله وياسين، واعتذرت عن عدم تواجدها إلي جانبه في تلك الأيام الصعبة.
فكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع
يذكر أن طليقة الفنان أحمد السعدني توفيت يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل إحدي المستشفيات، وشُيع جثمانها يوم السبت، من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة أم أولاده.. شيرين عبدالوهاب لأحمد السعدني: آسفة إني مش جنبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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