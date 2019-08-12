بالفيديو: فؤاد السنيورة يفاجئ الجمهور بأداء أغنية “سواح”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أغسطس 2019 04:09 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الرئيس فؤاد السنيورة وهو يغني للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ إحدى أشهر أغنياته “سوّاح”.

فاجأ رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة جمهور مهرجانات بيت الدين بغنائه أغنية العندليب الأسمر في الحفل الذي أحياه الفنان عبده شريف.

السنيورة الذي حضر ختام فاعليات مهرجانات بيت الدين الدولية، أمسك الميكرفون وأطلق العنان لصوته بأداء الأغنية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين تجمهروا حوله مصفقين له.

وقد وجه شريف تحية للسنيورة وانتقل إلى جانبه بين صفوف الحاضرين، فبادر الأخير بغناء جزء من أغنية “سواح”.

جاء ذلك خلال حضور السنيورة الحفل الختامي لمهرجان “بيت الدين” في بيروت، حيث كان المغني المغربي عبده شريف يقدم مجموعة من أغنيات عبدالحليم حافظ، وعندما توجه شريف لتحية السنيورة أمسك السنيورة بالميكروفون ليشاركه الغناء وسط تصفيق الحضور.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات على الفيديو بين الإشادة أو توجيه انتقادات ذات طابع سياسي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق.

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وكان من بين المعلقين على فيديو غناء السنيورة، الكاتبة والروائية الجزائرية الشهيرة أحلام مستغانمي، التي قالت عبر حسابها على تويتر إن السنيورة “طلع موهوب وله شجون”.

فؤاد السنيورة (19 يوليو 1943 -)، سياسي لبناني شغل منصب رئيس الوزراء منذ 19 يوليو 2005 إلى 9 نوفمبر 2009 . كان يعتبر من المقربين من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري حيث شغل عدة مرات منصب وزير للمالية أثناء تولي الحريري رئاسة الوزارة. خلال فترة رئاسة العماد اميل لحود شنّت حملة ملاحقات سياسية ضد الرئيس رفيق الحريري وفريق عمله ومن بينهم السنيورة وتحديداً خلال تولي الرئيس سيلم الحص رئاسة الوزراء، وقد تبيّن ان التهم المساقة ضد السنيورة ذات ابعاد واهداف سياسية ولا تستند إلى اية معطيات حقيقية.

وهو من أبرز الضالعين في سياسة لبنان المالية في العقد الأخير حيث إنه تولى حقيبة المالية عدة ولايات ويعد من المتهمين في التورط في تفاقم الدين العام في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك فإنه ينسب لسياسته الاقتصادية الفضل في بقاء لبنان بعيدًا عن مشاكل الأزمة الاقتصادية العالمية وأيضًا بقائه جاذبًا للاستثمارات على الرغم من كونه بؤرة توتر ونزاع علماً انه هو من إقترح وأشرف على تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة TVA مما ساهد في دعم وتقوية المالية العامة في لبنان. وهو أحد الشخصيات المنتمية لتيار المستقبل الذي رشحه لشغل منصب رئيس الوزراء.