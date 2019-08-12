شاب هندي يغرق سيارة ” بي إم دبليو ” هدية عيد ميلاده .. والسبب ؟؟

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 03:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب هندي من مدينة ” هايانا ” قام بإغراق سيارته الفارهة في النهر والتي تلقاها كهدية من والديه في عيد ميلاده .

ويرجع ذلك لعدم حصوله على السيارة التي طلبها من والديه حيث عبر عن غضبه واستيائه منهما بهذه الطريقة .

وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية عندما قرر الشاب التخلص من سيارته ال ” بي إم دبليو ” التي أهداها له والداه بعد أن كان قد طلب منهما سيارة ” جاكوار ” ولم ينفذه له طلبه ورفض والده ذلك .

ليقوم الشاب بإغراق السيارة بالنهر ولم يكتف الشاب بذلك وإنما قام بتصوير سيارته وهي تغرق ونشر اللقطات على حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

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وحاول رجلان كان يعبران النهر على متن زورق إلي إعادة السيارة إلى اليابسة لكن محاولتهما باءت بالفشل .. وغاصت المركبة التي تقدر قيمتها بـ 50 ألف يورو كاملة في قاع النهر بعد أن غمرتها المياه كاملة .