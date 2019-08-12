صور.. ماليكا أرورا تتحدى المجتمع وترافق حبيبها ارجون كابور بمهرجان ملبورن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

سافر الممثل ارجون كابور Arjun Kapoor وصديقته النجمة ماليكا أرورا Malaika Arora إلى أستراليا لحضور مهرجان الأفلام الهندي المستمر في ملبورن (IFFM).

جلس الثنائي معًا غير منفصلين في حفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح قصر في سانت كيلدا ، ملبورن، وعندما أمطر المضيف كاران تاكر ماليكا بالثناء ، وقال: “تبدو رائعة تمامًا حتى بعد رحلة مدتها 20 ساعة” ، وهو ما أضافه أرجون مازحا: “يا بني ، هناك سيدة في الخلف ، اذهب وتغازل معها”.

في وقت سابق ، وصل أرجون إلى المكان مع ماليكا وسار معها عبر حشد من الجماهير، ولكنه عاد أيضا للترفيه عن المعجبين به ، لالتقاط صور سيلفي وحديث صغير.

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منذ فترة بدأت الشائعات حول زواجهما في الانتشار، لكن ماليكا التي تحدت المجتمع وقامت بالانفصال عن زوجها ارباز خان بعد حياة زوجية طويلة لترتبط بـ ارجون، أكدت أن مسألة زوجها ليست مطروحة في الوقت الحالي.

تقول في مقابلة “أعتقد أن السعادة هي حالة ذهنية، يوجد الكثير من التفسير ، نعم أنا سعيدة، ليس هناك زواج في الوقت الحالي. “

كما أن أرجون كابور كان لديه أيضًا رد مماثل على شائعات زفافه ، وقال لـ PTI ، “أنا لن أتزوج. إذا كنت أتزوج فسأتحدث عن ذلك علانية. لا يوجد سبب لإخفائه. إنه شيء لا يمكنني إخفاءه عن الناس. إذا لم أخفي أي شيء الآن ، فلماذا أخفي زواجي؟ “.