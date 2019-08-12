ابن آلان ديلون يطمئن محبي والده بعد تعرضه لجلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر آلان فابيان ديلون، نجل الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون، صورة لطمأنة محبي الفنان تظهره مبتسما بعد الجلطة التي تعرض لها أخيرا.

وكتب نجل دولون في صورة عبر أنستقرام تظهر والده بقميص أحمر "شكرا للرسائل الكثيرة التي لامست قلبي.. كما ترون، هو في تحسن مستمر، ويرسل لكم قبلاته".

وأصيب الممثل البالغ 83 عاما بجلطة دماغية ونزف "طفيف" في الدماغ قبل أسابيع، ويخضع حاليا للعلاج في أحد المستشفيات السويسرية، حسب ما أعلن نجله الخميس.

وأصبح آلان ديلون، الذي عرف مسيرة سينمائية استثنائية وحياة خاصة مضطربة، أحد أهم نجوم السينما في العالم بفضل الكاريزما الكبيرة التي يتمتع بها ووسامته.



